Политолог резко прокомментировал призыв Волкера к новым санкциям против России

«Сейчас многие чиновники из США с приставкой «экс» соревнуются в нагнетании страха перед Россией. Ну и, разумеется, предлагают быстрое решение проблемы — дополнительные санкции, хотя санкционная война не принесла результатов», — подчеркнул политолог.

По его мнению «эксперты типа Волкера» просто не могут просчитывать разные варианты ситуаций.

«Для этого нужно хоть немного понимать ментальность русского народа и знать нашу историю. Мы умеем держать слово, мы не агрессивны по своей природе, но, если прижмут, ответим жёстко. Это болезнь всей западной политики: они нас меряют по себе, а мы другие, нас угрозами не взять. Волкер, видимо, хочет вернуться в мировое экспертное сообщество как специалист по России, вот только о России он ничего не знает», — сделал вывод эксперт.

Ранее Волкер в публикации для Центра анализа европейской политики призывал Вашингтон и страны Запада как можно скорее ввести новые рестрикции в отношении России. Он считает, что таким образом получится предотвратить «агрессию» на Украине. При этом бывший дипломат не раскрыл, каким именно образом Россия, передислоцируя войска по собственной территории, угрожает Украине.

