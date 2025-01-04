Харрис оговорилась во время клятвы верности флагу в сенате США

Вице-президент США Камала Харрис на заседании американского сената не смогла произнести клятву верности флагу, допустив оговорку. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик участвовала в заседании сената в Капитолии в пятницу. Сенаторы начали встречу с прочтения клятвы верности флагу. Харрис, читая текст, запнулась в самом начале. Вице-президент озвучила клятву «в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки» вместо «в верности флагу» Соединенных Штатов.

Харрис после ошибки не стала исправляться и продолжила зачитывать текст. При этом сенаторы на церемонии произносили клятву без ошибки.

Ранее президент США Джо Байден оговорился, перепутав украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

