СМИ: Оговорка Байдена про Путина стала одной из главных оплошностей политиков в США
Очередная оговорка покидающего свой пост президента США Джо Байдена, перепутавшего украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, попала в список главных политических оплошностей 2024 года телеканала Fox News.
В июле на конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне американский лидер по ошибке представил Зеленского как Путина. Байден попытался исправиться, но его оговорка тут же стала поводом для многочисленных насмешек и критики.
Еще одной большой неудачей Байдена стало его выступление в июне на дебатах с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Глава Белого дома выглядел уставшим, отвечал сбивчиво и с охрипшим голосом. Это стало переломным моментом для кампании Байдена, вызвав панику среди демократов. Спустя месяц он снял свою кандидатуру с выборов, поддержав вице-президента США Камалу Харрис, которая в итоге уступила Трампу.
Ранее президент США едва не упал на трапе самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru