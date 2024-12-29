СМИ: Оговорка Байдена про Путина стала одной из главных оплошностей политиков в США

В июле на конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне американский лидер по ошибке представил Зеленского как Путина. Байден попытался исправиться, но его оговорка тут же стала поводом для многочисленных насмешек и критики.

Еще одной большой неудачей Байдена стало его выступление в июне на дебатах с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Глава Белого дома выглядел уставшим, отвечал сбивчиво и с охрипшим голосом. Это стало переломным моментом для кампании Байдена, вызвав панику среди демократов. Спустя месяц он снял свою кандидатуру с выборов, поддержав вице-президента США Камалу Харрис, которая в итоге уступила Трампу.

Ранее президент США едва не упал на трапе самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

