Трамп заявил, что ожидает от Ирана полной капитуляции

Президент США Дональд Трамп заявил, что «никоим образом, ни в какой форме или виде» не обращался к Ирану с просьбой о мирных переговорах.

Три сценария: Чем закончится конфликт на Ближнем Востоке

В своей соцсети Truth Social он написал, что у него нет желания вести переговоры с Тегераном.

«Я ожидаю не меньше, чем полную капитуляцию Ирана», - заключил глава Белого дома.

Ранее глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что по вопросу Ирана Трамп «сделает попытку некого мирного урегулирования», сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ядерное ОружиеИранСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры