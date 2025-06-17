Трамп заявил, что ожидает от Ирана полной капитуляции

В своей соцсети Truth Social он написал, что у него нет желания вести переговоры с Тегераном.

«Я ожидаю не меньше, чем полную капитуляцию Ирана», - заключил глава Белого дома.

Ранее глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что по вопросу Ирана Трамп «сделает попытку некого мирного урегулирования», сообщает «Свободная пресса».