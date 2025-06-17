Трамп заявил, что ожидает от Ирана полной капитуляции
17 июня 202515:37
Президент США Дональд Трамп заявил, что «никоим образом, ни в какой форме или виде» не обращался к Ирану с просьбой о мирных переговорах.
В своей соцсети Truth Social он написал, что у него нет желания вести переговоры с Тегераном.
«Я ожидаю не меньше, чем полную капитуляцию Ирана», - заключил глава Белого дома.
Ранее глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что по вопросу Ирана Трамп «сделает попытку некого мирного урегулирования», сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru