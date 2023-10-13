Путин: Россия готова стать посредником в палестино-израильском урегулировании

При этом он высказался о необходимости создания независимой Палестины. Российский лидер назвал создание независимого Палестинского государства глубинной политической проблемой. Отсутствие решений по этому вопросу наряду с поселенческой деятельностью постепенно «привело к сегодняшней трагедии», добавил он.

Ранее он указал на «поселенческую политику» Израиля как на одну из причин взрыва насилия в регионе и призвал обе стороны конфликта «оставить в покое» женщин и детей, передает «Радиоточка НСН».

