ХАМАС: Удары Израиля мешают отпустить заложников из сектора Газа

По его словам, сделать это не позволяют интенсивные бомбардировки сектора Газа, поэтому сначала следует добиться прекращения огня Израилем.

«Идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения... Они бомбят всё, что попало, людей и инфраструктуру, и передвижение просто невозможно, мы не можем гарантировать спасение их жизней», - указал Абу Марзук.

Ранее официальный представитель бригад «Аль-Кассам» Абу Убейда заявил, что около 50 заложников из числа израильтян, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС, погибли в Газе при обстрелах Вооруженных сил Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

