ХАМАС: Удары Израиля мешают отпустить заложников из сектора Газа
Член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что палестинское движение готово освободить всех захваченных гражданских лиц, сообщает РИА Новости.
По его словам, сделать это не позволяют интенсивные бомбардировки сектора Газа, поэтому сначала следует добиться прекращения огня Израилем.
«Идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения... Они бомбят всё, что попало, людей и инфраструктуру, и передвижение просто невозможно, мы не можем гарантировать спасение их жизней», - указал Абу Марзук.
Ранее официальный представитель бригад «Аль-Кассам» Абу Убейда заявил, что около 50 заложников из числа израильтян, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС, погибли в Газе при обстрелах Вооруженных сил Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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