Подтвержденное число заложников ХАМАС возросло до 229
27 октября 202311:16
Подтвержденное число заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа составило 229. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.
Ранее сообщалось, что ХАМАС удерживает 224 пленных.
«На данный момент мы уведомили семьи 229 похищенных и 310 погибших бойцов ЦАХАЛ», — цитирует Хагари РИА Новости.
Пресс-секретарь армии Израиля указал, что число пленных постоянно меняется.
Ранее в Москве представители России и ХАМАС обсудили освобождение иностранных заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru