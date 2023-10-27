Подтвержденное число заложников ХАМАС возросло до 229

Подтвержденное число заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа составило 229. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.

МИД Ирана заявил о готовности ХАМАС освободить гражданских заложников

Ранее сообщалось, что ХАМАС удерживает 224 пленных.

«На данный момент мы уведомили семьи 229 похищенных и 310 погибших бойцов ЦАХАЛ», — цитирует Хагари РИА Новости.

Пресс-секретарь армии Израиля указал, что число пленных постоянно меняется.

Ранее в Москве представители России и ХАМАС обсудили освобождение иностранных заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ЗаложникиСектор ГазаХамас

Горячие новости

Все новости

партнеры