ХАМАС отпустит еще шестерых израильских заложников 22 февраля

Палестинское движение ХАМАС намерено 20 февраля передать Израилю тела четверых заложников. Об этом в трансляции, которую вёл портал Quds, заявил лидер радикалов в секторе Газа Халиль аль-Хейя.

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По его словам, взамен Израиль, как указано в соглашении о прекращении огня, должен отпустит палестинских заключённых.

«22 февраля мы освободим оставшихся у нас шестерых живых заложников в обмен на освобождение наших заключенных из тюрем», - указал аль-Хейя.

В канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили достижение соответствующих договорённостей с ХАМАС.

Ранее радикалы освободили троих израильских заложников, в том числе имеющего гражданство РФ Александра Труфанова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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