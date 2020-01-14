Хафтар ушел не насовсем

14 января 202016:53
Георгий Гагарин

Арабист в эфире НСН объяснила, почему договор между ЛНА и ПНС еще может быть заключен.

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписать в Москве соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа. Однако, как рассказала в эфире НСН арабист Марианна Беленькая, договор между ЛНА и ПНС еще может быть заключен.

Шаг вперед, два назад. Хафтар не подписал мирное соглашение

«Лавров заявил сегодня, что Москва продолжает переговоры с обеими сторонами конфликта. То есть в России точку не ставят. В любом случае, у Москвы получилось то, что не получалось у других на протяжении нескольких месяцев, когда Хафтара и Сарраджа вообще невозможно было застать на одной площадке. Сейчас стоит вопрос не о компромиссе между Хафтаром и Сарраджем, а между Хафтаром и Турцией. И даже скорее между Турцией и теми силами, которые поддерживают Хафтара. Он уехал посоветоваться. Вопрос, с кем он будет советоваться. Но переговоры продолжатся», - подчеркнула она.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН отметил, что изначально не стоило ожидать от Хафтара подписания соглашения с Сарраджем.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
ТЕГИ:ЛивияРоссияПереговоры