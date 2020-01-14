Хафтар ушел не насовсем

«Лавров заявил сегодня, что Москва продолжает переговоры с обеими сторонами конфликта. То есть в России точку не ставят. В любом случае, у Москвы получилось то, что не получалось у других на протяжении нескольких месяцев, когда Хафтара и Сарраджа вообще невозможно было застать на одной площадке. Сейчас стоит вопрос не о компромиссе между Хафтаром и Сарраджем, а между Хафтаром и Турцией. И даже скорее между Турцией и теми силами, которые поддерживают Хафтара. Он уехал посоветоваться. Вопрос, с кем он будет советоваться. Но переговоры продолжатся», - подчеркнула она.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН отметил, что изначально не стоило ожидать от Хафтара подписания соглашения с Сарраджем.

