Хафтар написал письмо Путину и пообещал вернуться в Россию
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. Эту информацию подтвердили в Кремле.
В своем послании фельдмаршал поблагодарил Путина за усилия, которые он прилагает для разрешения военного конфликта в Ливии. Кроме того, Хафтар заявил, что готов снова посетить Россию для продолжения диалога.
Ранее Хафтар отказался подписывать в Москве мирный договор с правительством национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа и покинул российскую столицу.
После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии воцарилось двоевластие. Восток и часть юга страны находятся под контролем Палаты представителей Ливии – ее поддерживает Хафтар. Западом Ливии управляет правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем – его поддерживает ООН и ЕС. Двоевластие обернулось гражданской войной.
Новый раунд межливийских переговоров должен состояться 19 января в Берлине. В них, в том числе, примет участие Владимир Путин
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