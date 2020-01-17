Хафтар написал письмо Путину и пообещал вернуться в Россию

В своем послании фельдмаршал поблагодарил Путина за усилия, которые он прилагает для разрешения военного конфликта в Ливии. Кроме того, Хафтар заявил, что готов снова посетить Россию для продолжения диалога.

Ранее Хафтар отказался подписывать в Москве мирный договор с правительством национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа и покинул российскую столицу.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии воцарилось двоевластие. Восток и часть юга страны находятся под контролем Палаты представителей Ливии – ее поддерживает Хафтар. Западом Ливии управляет правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем – его поддерживает ООН и ЕС. Двоевластие обернулось гражданской войной.

Новый раунд межливийских переговоров должен состояться 19 января в Берлине. В них, в том числе, примет участие Владимир Путин

