Путин приедет в Берлин на конференцию по Ливии

Как сообщили в пятницу, 17 января, в пресс-службе Кремля, в ходе мероприятия ожидается обмен мнениями по урегулированию кризиса в Ливии и скорейшему прекращению боевых действий на территории страны.

Ожидается, что ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции. Ранее свое участие в конференции в Берлине подтвердил и.о министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Предыдущий раунд межливийских переговоров в Москве, который состоялся 13 января, закончился безрезультатно. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписывать мирный договор с правительством национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа и покинул российскую столицу.

