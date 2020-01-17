Путин приедет в Берлин на конференцию по Ливии
Президент России Владимир Путин 19 января прилетит в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии.
Как сообщили в пятницу, 17 января, в пресс-службе Кремля, в ходе мероприятия ожидается обмен мнениями по урегулированию кризиса в Ливии и скорейшему прекращению боевых действий на территории страны.
Ожидается, что ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции. Ранее свое участие в конференции в Берлине подтвердил и.о министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Предыдущий раунд межливийских переговоров в Москве, который состоялся 13 января, закончился безрезультатно. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписывать мирный договор с правительством национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа и покинул российскую столицу.
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