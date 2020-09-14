Хабаровск, Белоруссия и Навальный повлияли на итоги единого дня голосования

По данным ЦИК РФ, действующие главы регионов и врио губернаторов, которые представляют «Единую Россию», набрали большинство голосов по итогам единого дня голосования. Уточняется, что никто из действующих губернаторов не набрал менее 60% голосов.

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН рассказал, какие события повлияли на итоги выборов.

«Видны две главные тенденции – врио губернаторы, которых в последнее время назначал президент Путин, выигрывают с очень большим отрывом от своих оппонентов, некоторые набирают 80-90%. Это с одной стороны пугает, с другой стороны, думаешь, что это консолидация тех событий, которые происходили в Хабаровске. Второе, это события в Белоруссии. И, конечно, это история с отравлением Навального. То есть консервативный избиратель видит, что происходит что-то, что может подорвать безопасность в стране и соответственно они консолидируются вокруг тех, кого они считают командой Путина», - пояснил позицию Баширов.

При этом он отметил, что, несмотря на недоработки в некоторых регионах отделений «Единой России», партия «получила очень хорошие результаты» и к избирательному циклу в Государственную думу «подходит достаточно уверенно».