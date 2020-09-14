Хабаровск, Белоруссия и Навальный повлияли на итоги единого дня голосования
Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН рассказал, почему консервативные избиратели выбрали «команду Путина».
По данным ЦИК РФ, действующие главы регионов и врио губернаторов, которые представляют «Единую Россию», набрали большинство голосов по итогам единого дня голосования. Уточняется, что никто из действующих губернаторов не набрал менее 60% голосов.
Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН рассказал, какие события повлияли на итоги выборов.
«Видны две главные тенденции – врио губернаторы, которых в последнее время назначал президент Путин, выигрывают с очень большим отрывом от своих оппонентов, некоторые набирают 80-90%. Это с одной стороны пугает, с другой стороны, думаешь, что это консолидация тех событий, которые происходили в Хабаровске. Второе, это события в Белоруссии. И, конечно, это история с отравлением Навального. То есть консервативный избиратель видит, что происходит что-то, что может подорвать безопасность в стране и соответственно они консолидируются вокруг тех, кого они считают командой Путина», - пояснил позицию Баширов.
При этом он отметил, что, несмотря на недоработки в некоторых регионах отделений «Единой России», партия «получила очень хорошие результаты» и к избирательному циклу в Государственную думу «подходит достаточно уверенно».
«Вместе с этим, три остальные системные партии – справедливороссы, коммунисты и ЛДПР – тоже сохранили свои позиции во многих региональных и городских парламентах. Поэтому, думаю, что эта четверка будет основными партиями, которые будут бороться за мандаты в новой Государственной думе», - считает собеседник НСН.
Еще одной партией, которой удалось «выстрелить», стала правоцентриская политическая партия «Новые люди», которая была образована лишь 1 марта текущего года.
«У нас было несколько новых политических образований, но выстрелила, в принципе, одна. Связываю это с тем, что они очень четко выбрали свою целевую аудиторию и, то, что раньше не удавалось сделать «Партии роста», партии «Новые люди» сделать удалось», - заключил Марат Баширов.
Например, «Единая Россия» потеряла большинство в городской думе Томска, где, по предварительным данным, партия получит только 11 мандатом из 35 вместо прежних 21. При этом, у КПРФ будет восемь мандатов, у самовыдвиженцев – шесть, «Новые люди» и «Яблоко» получают по три, два у ЛДПР и один мандат у «Партии роста». Депутаты от ЕР получат лишь 44% мест и в новом созыве горсовета Новосибирска, пишет НСН.
Однако, по итогам выборов в Севастополе побеждает врио губернатора Михаил Развозжаев с почти 87% голосов, в Пермском крае победу одерживает врио губернатора Дмитрий Махонин с 76%, в Камчатском крае – врио главы региона Владимир Солодов с 81%.
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