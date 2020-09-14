«Единая Россия» потеряла большинство в горсовете Новосибирска и думе Томска

Депутаты от «Единой России» по итогам единого дня голосования получат 44% мест в новом созыве горсовета Новосибирска – 22 мандата из 50, передаёт «Интерфакс». Таким образом, они потеряли большинство: до выборов-2020 у них было 33 места.

В совет вошли 14 самовыдвиженцев, включая пятерых участников оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020». По одному креслу в горсовете займут представители партий «Зелёные» и «Родина». ЛДПР выиграла выборы в четырёх округах, КПРФ – в восьми.

«Единая Россия» потеряла большинство и в городской думе Томска, где, по предварительным, партия власти получит лишь 11 мандатом из 35 вместо прежнего 21 мандата. Как сообщает «Федерал Пресс», у КПРФ будет восемь мандатов, у самовыдвиженцев – шесть, «Новые люди» и «Яблоко» получают по три, два у ЛДПР и один мандат у «Партии роста».

