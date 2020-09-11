Три дня на выборы. Новые лица идут во власть

Единый день голосования стартовал 11 сентября досрочно. Традиционно он проходит во второе воскресенье сентября, однако из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в этом году его было решено растянуть на три дня во избежание массового скопления людей на избирательных участках. Этот принцип был опробован на летнем референдуме о поправках в Конституцию и показал себя вполне успешным, во всяком случае, с противоэпидемической точки зрения. Тогда голосовали целых семь дней.

В порядке эксперимента в Ярославской и Курской областях участие в голосовании можно принять, не выходя из дома – на сайте госуслуг. Частично такая возможность предусмотрена и на муниципальных выборах в столице. В Москве этот способ уже был опробован во время голосования по поправкам в Конституцию.

Формально 11 и 12 сентября проходит досрочное голосование. Обработка бюллетеней начнется по всей стране 13 сентября после 20.00 по местному времени.

Нынешний избирательный цикл – едва ли не самый масштабный в новейшей истории России. В 83 регионах страны проходят девять тысяч выборов разного уровня. Речь идет о более чем 78 тысячах депутатских мандатов и руководящих должностей.

В 20 регионах выбирают глав исполнительной власти. В Ненецком и в Ханты-Мансийском автономных округах - это предстоит сделать депутатам законодательных собраний. Еще в 18 субъектах Федерации проходит прямое голосование. В половине субъектов на переизбрание претендуют действующие главы администраций.

Жители 11 регионов выберут новые составы законодательных собраний. В столицах 22 субъектов Федерации - депутатов городских собраний.

Эта выборная кампания сулит появление новых лиц в политике на региональном уровне. Своих кандидатов зарегистрировали 30 партий из 41, имеющих право участвовать в выборах. Причем, некоторые были созданы только в этом году. Это, в частности, партия «Новые люди» бизнесмена Алексея Нечаева, «За правду» писателя Захара Прилепина, Партия прямой демократии от создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова, «Зеленая альтернатива» эколога Руслана Хвостова.

Ряд партий-«неофитов» подготовили для контроля за проведением голосования несколько тысяч наблюдателей, организовали фото- и видеофиксацию работы избирательных участков. Глава ЦИК Элла Памфилова на всякий случай предупредила в пятницу, что Центризбирком будет отслеживать ложные сообщения о нарушениях в ходе Единого дня голосования и не оставит их без ответа.

