Гутерриш заявил, что перемирие на Украине пока невозможно

«На данный момент не просматривается возможности для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине», - подчеркнул он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что пока не видит «жизнеспособного переговорного пути» для урегулирования украинского кризиса, сообщает RT.