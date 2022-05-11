Гутерриш заявил, что перемирие на Украине пока невозможно
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящий момент он не видит возможности для перемирия на Украине, сообщает ТАСС.
«На данный момент не просматривается возможности для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине», - подчеркнул он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.
Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что пока не видит «жизнеспособного переговорного пути» для урегулирования украинского кризиса, сообщает RT.
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