Гутерриш заявил, что перемирие на Украине пока невозможно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящий момент он не видит возможности для перемирия на Украине, сообщает ТАСС.

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«На данный момент не просматривается возможности для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине», - подчеркнул он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что пока не видит «жизнеспособного переговорного пути» для урегулирования украинского кризиса, сообщает RT.

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Фото: president.gov.ua
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