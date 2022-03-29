Замгенсека ООН обсудит гуманитарное перемирие с представителями РФ и Украины

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс проведет переговоры с представителями РФ и Украины по установлению гуманитарного перемирия. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что Гриффитс отправится в Восточную Европу в ближайшие дни. В ООН отметили, что обе стороны приветствовали данную инициативу.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».




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ФОТО: РИА Новости
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