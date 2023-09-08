Гутерриш: скорого разрешения кризиса на Украине не предвидится
8 сентября 202316:52
Об отсутствии надежды на скорое урегулирование конфликта на Украине, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Нью-Дели, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что стороны решили продолжать.
«Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем», - добавил генсек ООН.
Ранее депутат Европарламента Клэр Дейли заявила, что на Украине погибли полмиллиона человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru