Гутерриш: скорого разрешения кризиса на Украине не предвидится

Об отсутствии надежды на скорое урегулирование конфликта на Украине, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Нью-Дели, сообщает РИА Новости.

Глава МИД Украины заявил, что путь к переговорам с РФ лежит через поле боя

Он подчеркнул, что стороны решили продолжать.

«Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем», - добавил генсек ООН.

Ранее депутат Европарламента Клэр Дейли заявила, что на Украине погибли полмиллиона человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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