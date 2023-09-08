Гутерриш: скорого разрешения кризиса на Украине не предвидится

Он подчеркнул, что стороны решили продолжать.

«Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем», - добавил генсек ООН.

Ранее депутат Европарламента Клэр Дейли заявила, что на Украине погибли полмиллиона человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

