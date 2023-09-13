Гутерриш исключил перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Перенос штаб-квартиры Гутерриш назвал невозможным. Он напомнил, что размещение в Нью-Йорке одобрено членами организации в 1945 году.

Генсек усомнился в том, что в настоящий момент возможно изменить Устав ООН ради переноса штаб-квартиры.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры. Он напомнил, что для этого необходимо одобрение двух третей стран - членов организации, передает «Радиоточка НСН».

