Гутерриш исключил перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прокомментировал идею о возможном переносе штаб-квартиры организации из Нью-Йорка, пишет ТАСС.

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Перенос штаб-квартиры Гутерриш назвал невозможным. Он напомнил, что размещение в Нью-Йорке одобрено членами организации в 1945 году.

Генсек усомнился в том, что в настоящий момент возможно изменить Устав ООН ради переноса штаб-квартиры.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры. Он напомнил, что для этого необходимо одобрение двух третей стран - членов организации, передает «Радиоточка НСН».

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