Гутерреш выступил против исключения России из дипломатических форумов

Так, отвечая на вопрос журналистки относительно отношения генсека ООН к озвучиваемой представителями Запада идее исключения России из Совета безопасности организации, Дюжаррик указал, что подобная процедура потребовала бы изменения Устава Всемирной организации, в котором перечислены постоянные члены Совбеза.

Таким образом, уточнил дипломат, право вето, которым обладает Россия как постоянный член, делает такой сценарий невозможным.

Ранее официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак сообщила, что решения об исключении России из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

