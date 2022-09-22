«Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», — заявил глава китайской дипломатии.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита ШОС обсудили двусторонние отношения и достигли понимания по многим вопросам. Ван И выразил готовность работать с Лавровым над реализацией решений, достигнутых на последней встрече глав двух стран.

Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН. Глава МИД России планирует провести около 20 встреч с лидерами и министрами разных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

