МИД Китая: никто не может лишить Россию ее роли в ООН
Никто не может лишить Москву той важной роли, которую она играет в ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», — заявил глава китайской дипломатии.
Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита ШОС обсудили двусторонние отношения и достигли понимания по многим вопросам. Ван И выразил готовность работать с Лавровым над реализацией решений, достигнутых на последней встрече глав двух стран.
Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН. Глава МИД России планирует провести около 20 встреч с лидерами и министрами разных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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