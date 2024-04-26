На ММКФ объявили обладателей приза зрительских симпатий и наград критиков

Москва предоставит новые меры поддержки промпредприятиям Мужчина задержан за сексуальное насилие над девушкой в Битцевском лесу Завершена реконструкция приемных отделений шести больниц Москвы Более 100 тысяч первоклассников примут в ном учебном году школы столицы Температура в столице первую неделю мая будет ниже нормы на 2-3 градуса