На ММКФ объявили обладателей приза зрительских симпатий и наград критиков
Фильм «Дыхание холода» иранского режиссера Нахид Азизи Седиг завоевал приз зрительских симпатий в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля, сообщает газета «Культура». Приз российских кинокритиков достался киноработе мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо «Стыд». Как отмечается, лента была удостоена награды кинокритиков «за яркий пример профессионального взгляда на возрождение человеческого духа».
Фильм «Мартин читает Коран» Юрия Сауле получил специальный диплом кинокритиков с формулировкой «За глубину драматургического поиска пути мировоззренческого диалога». Картина также получила приз Федерации киноклубов «Колючий взгляд».
Главные награды киносмотра вручат на торжественной церемонии закрытия ММКФ.
Ранее Евгений Миронов получил специальный приз Московского кинофестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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