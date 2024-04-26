Путин провел встречу с Бегловым в Петербурге
Президент Владимир Путин провел отдельную встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщили в Кремле.
В пятницу российский лидер выступил на заседании Совета законодателей в Северной столице, а позже провел рабочую встречу с градоначальником.
В ходе беседы Беглов отметил, что «все в порядке» и заявил об отсутствии «тяжелых» вопросов, достойных внимания президента.
«Хотелось поблагодарить за поддержку города... Благодаря Вам Петербург уверенно шагает и развивается как мегаполис XXI века. Все ваши поручения сегодня выполняются: есть несколько сложностей, трудностей, но мы совместно с Правительством... Законодательным собранием города Санкт-Петербурга, местным самоуправлением их преодолеваем», — подчеркнул губернатор.
Путин и Беглов встречались лично в январе, президент и губернатор обсуждали вопросы развития Петербурга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru