Путин провел встречу с Бегловым в Петербурге

В ходе беседы Беглов отметил, что «все в порядке» и заявил об отсутствии «тяжелых» вопросов, достойных внимания президента.

«Хотелось поблагодарить за поддержку города... Благодаря Вам Петербург уверенно шагает и развивается как мегаполис XXI века. Все ваши поручения сегодня выполняются: есть несколько сложностей, трудностей, но мы совместно с Правительством... Законодательным собранием города Санкт-Петербурга, местным самоуправлением их преодолеваем», — подчеркнул губернатор.

Путин и Беглов встречались лично в январе, президент и губернатор обсуждали вопросы развития Петербурга.

