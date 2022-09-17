Гутерреш встретится с Лавровым по экспорту удобрений и продовольствия на следующей неделе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым на следующей недели. Политики обсудят продуктовую сделку и экспорт продовольствия и удобрений из России на мировые рынки, рассказал представитель ООН в интервью РИА Новости.
«Думаю, что мы обсудим... вопросы относительно «зерновой сделки», экспорта российского продовольствия и удобрений, который мы считаем абсолютно необходимым инструментом для разрешения кризиса на рынке удобрений в мире», — цитирует его RT.
В ООН стремятся устранить все препятствия, которые мешают экспорту удобрений и продовольствия.
В повестке переговоров также «аспекты, относящиеся к украинскому конфликту», проблемы климата и другие аспекты международной политики.
Ранее стало известно, что Сергей Лавров выступит с речью на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Это подтвердила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, глава МИД намерен провести около 20 двусторонних встреч в рамках мероприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». .
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