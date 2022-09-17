Гутерреш встретится с Лавровым по экспорту удобрений и продовольствия на следующей неделе

«Думаю, что мы обсудим... вопросы относительно «зерновой сделки», экспорта российского продовольствия и удобрений, который мы считаем абсолютно необходимым инструментом для разрешения кризиса на рынке удобрений в мире», — цитирует его RT.

В ООН стремятся устранить все препятствия, которые мешают экспорту удобрений и продовольствия.

В повестке переговоров также «аспекты, относящиеся к украинскому конфликту», проблемы климата и другие аспекты международной политики.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров выступит с речью на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Это подтвердила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, глава МИД намерен провести около 20 двусторонних встреч в рамках мероприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». .



