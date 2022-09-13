Лавров и ряд членов делегации РФ на Генассамблею ООН получили визы США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и некоторые члены делегации Москвы на 77 сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций получили визы США для поездки в Нью-Йорк. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.
Как уточнили на Смоленской площади, визы выданы во вторник, 13 сентября. В Нью-Йорке находится штаб-квартира ООН. Подчёркивается, что Москва ожидает выдачи виз и другим членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики. Посольство РФ в Вашингтоне ещё в августе обратилось в Госдепартамент США с запросом о выдаче виз Лаврову и участникам делегации для посещения мероприятий ООН.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сегодня надежду, что США выполнят свои обязательства и выдадут визы всем участникам российской делегации на Генассамблею ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как подчеркнул представитель Кремля, Вашингтон не имеет права отказать в этом всем, кто едет на это мероприятие.
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