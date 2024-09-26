Генерал Соболев: Изменения в ядерной доктрине РФ не направлены против Украины

Обновление ядерной доктрины РФ остудит «горячие головы» стран НАТО и Прибалтики, в большей степени эти изменения направлены на них, а не на Украину, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором были обновлены основы ядерного сдерживания. Теперь, в частности, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будут считать совместным нападением на РФ. Кроме того, массированный старт в сторону РФ стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, БПЛА, гиперзвуковых и других летательных аппаратов, пересечение ими госграницы станет основанием для применения ядерного оружия.