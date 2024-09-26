«Игра с огнем»: Герой России допустил применение ядерного оружия по США

Обновленные основы ядерного сдерживания дают понять, что Россия может нанести ядерный удар по США, поскольку эта страна всячески поддерживает Украину и управляет ее армией, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором были обновлены основы ядерного сдерживания. Теперь, в частности, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будут считать совместным нападением на РФ. Кроме того, массированный старт в сторону РФ стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, БПЛА, гиперзвуковых и других летательных аппаратов, пересечение ими госграницы станет основанием для применения ядерного оружия.