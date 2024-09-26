«Игра с огнем»: Герой России допустил применение ядерного оружия по США
Президент РФ Путин принял решение о корректировке ядерной доктрины для того, чтобы «остудить головы» Запада, отметил в эфире НСН Сергей Липовой.
Обновленные основы ядерного сдерживания дают понять, что Россия может нанести ядерный удар по США, поскольку эта страна всячески поддерживает Украину и управляет ее армией, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором были обновлены основы ядерного сдерживания. Теперь, в частности, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будут считать совместным нападением на РФ. Кроме того, массированный старт в сторону РФ стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, БПЛА, гиперзвуковых и других летательных аппаратов, пересечение ими госграницы станет основанием для применения ядерного оружия.
«В данной ситуации четко было обозначено, что если одна страна способствует другой и толкает ее на нанесение удара, то она сама может стать таким же объектом для нанесения удара нашим тактическим или стратегическим ядерным оружием. ВСУ не бьет по России, бьет по России НАТО и Америка руками ВСУ. Армия Украины в настоящий момент как управляемый инструмент – в какую сторону ее направят, в такую сторону и начнет запускать ракеты. Но цели определяют США, НАТОвские инструктора готовят средства нападения и только кнопку нажимает непосредственно ВСУ. Поэтому в данной ситуации ВСУ отводится самое последнее место, это как заложник ситуации. В основном угроза исходит от НАТО, из-за океана», – сказал Липовой.
Генерал отметил, что решение о корректировке ядерной доктрины было принято для того, чтобы «остудить головы» Запада.
«Наш Верховный главнокомандующий принял решение о корректировке нашей ядерной доктрины для того, чтобы остудить горячие головы западных и американских ястребов в отношении концепции ядерной войны. Понижен порог применения ядерного оружия и четко Западу сказали, чтобы не играли с огнем. Не обязательно удар может быть нанесен только по той стране, из которой прилетели средства или исходят угрозы. Может быть нанесен удар и по той стране, которая способствует создание этой угрозы», – добавил собеседник НСН.
Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что американский лидер Джо Байден планирует на текущей неделе обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов вооружением США вглубь России. Владимир Путин говорил, что разрешение Соединенных Штатов и Евросоюза наносить удары по территории РФ будет говорить об их прямом участии в украинском конфликте и в корне изменит его суть, передает «Радиоточка НСН».
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