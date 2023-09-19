Гутерреш призвал не ослаблять усилий для установления мира на Украине

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш заявил, что не следует ослаблять усилия, направленные на установление мира на Украине, сообщает РИА Новости.

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«Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом», - подчеркнул он.

Выступая на сессии Генассамблеи ООН генсек отметил, что для стабилизации рынков и обеспечения продовольственной безопасности миру необходимы и украинские продукты, и российские удобрения.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США надеются, что Гутерришу удастся убедить Россию вернуться в зерновую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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