Гутерреш призвал не ослаблять усилий для установления мира на Украине

«Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом», - подчеркнул он.

Выступая на сессии Генассамблеи ООН генсек отметил, что для стабилизации рынков и обеспечения продовольственной безопасности миру необходимы и украинские продукты, и российские удобрения.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США надеются, что Гутерришу удастся убедить Россию вернуться в зерновую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

