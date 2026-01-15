США захватили еще один танкер с венесуэльской нефтью

По утверждению американской стороны, танкер нарушил введенный президентом США карантин для судов, находящихся под санкциями и действующих в Карибском море. Согласно данным сервиса отслеживания судов Marinetraffic, Veronica шла под флагом Гайаны.

Захваченное судно стало шестым по счету танкером, задержанным США в рамках контроля за вывозом венесуэльской нефти. Ранее представитель Белого дома заявила, что администрация в Вашингтоне намерена и дальше задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без разрешения американских властей, передает «Радиоточка НСН».

