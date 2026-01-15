США захватили еще один танкер с венесуэльской нефтью
США захватили нефтяной танкер Veronica, который, как заявили американские военные, занимался перевозкой нефти из Венесуэлы, следует из сообщения Южного командования ВС США.
В командовании сообщили, что операция прошла перед рассветом и была проведена силами морской пехоты и ВМС, входящими в объединенную группу «Южное копье», при поддержке Министерства внутренней безопасности. Военные выдвинулись с авианосца Gerald R. Ford и задержали судно, передает издание «Профиль».
По утверждению американской стороны, танкер нарушил введенный президентом США карантин для судов, находящихся под санкциями и действующих в Карибском море. Согласно данным сервиса отслеживания судов Marinetraffic, Veronica шла под флагом Гайаны.
Захваченное судно стало шестым по счету танкером, задержанным США в рамках контроля за вывозом венесуэльской нефти. Ранее представитель Белого дома заявила, что администрация в Вашингтоне намерена и дальше задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без разрешения американских властей, передает «Радиоточка НСН».
