Экономист назвал вторую половину января самым сложным периодом для бюджета
Финансовые трудности россияне чаще всего испытывают во второй половине января, что связано с особенностями выплат доходов перед новогодними праздниками, рассказал «Газете.Ru» профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон.
По его словам, январь на протяжении многих лет остается одним из самых напряженных месяцев для семейных бюджетов. Эксперт пояснил, что многие компании выплачивают заработную плату в конце декабря, а в ряде случаев — и так называемую 13-ю зарплату. Существенный приток средств позволяет людям активно тратить деньги на празднование Нового года и подарки, однако после окончания каникул возникает дефицит средств.
Берзон отметил, что особенно остро проблему ощущают те, кто не ведет семейный бюджет и не планирует расходы заранее. В результате во второй половине января, когда праздничные траты уже сделаны, а до следующей зарплаты остается время, таким семьям становится сложно справляться с текущими расходами.
Экономист также обратил внимание, что аналогичные финансовые сложности возникают и после отпусков в течение года. По его словам, полученные перед отдыхом отпускные позволяют комфортно провести время, однако после возвращения из отпуска многие семьи вновь сталкиваются с необходимостью экономить до следующей выплаты, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru