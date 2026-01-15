Экономист назвал вторую половину января самым сложным периодом для бюджета

Финансовые трудности россияне чаще всего испытывают во второй половине января, что связано с особенностями выплат доходов перед новогодними праздниками, рассказал «Газете.Ru» профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон.

По его словам, январь на протяжении многих лет остается одним из самых напряженных месяцев для семейных бюджетов. Эксперт пояснил, что многие компании выплачивают заработную плату в конце декабря, а в ряде случаев — и так называемую 13-ю зарплату. Существенный приток средств позволяет людям активно тратить деньги на празднование Нового года и подарки, однако после окончания каникул возникает дефицит средств.