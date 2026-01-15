Три человека ранены при атаках беспилотников в Белгородской области

Оба раненых самостоятельно обратились за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу, где у них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Для дальнейшего обследования пострадавших направили в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, еще один мужчина был ранен в селе Глотово Грайворонского округа. По информации губернатора, беспилотник нанес удар, в результате которого пострадавший получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения мягких тканей шеи, рук и ног. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь в Грайворонской центральной районной больнице, после чего планируется его перевод в одну из городских больниц Белгорода, передает «Радиоточка НСН».

