САП потребует залог для Тимошенко по делу о подкупе депутатов

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины намерена обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, подозреваемой в попытке подкупа депутатов Верховной рады. Речь идет о залоге в размере 50 миллионов гривен, что эквивалентно примерно 1,15 миллионов долларов, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на спикера САП Ольгу Постолюк.

Поводом для обращения в суд стала публикация Национальным антикоррупционным бюро Украины аудиозаписи разговора, на которой, как утверждает НАБУ, Тимошенко обсуждает с депутатом парламента оплату голосования по законопроектам. В САП подтвердили, что в отношении политика готовится процессуальное ходатайство о мере пресечения. При этом сама Тимошенко заявила, что голос на обнародованных записях ей не принадлежит.