САП потребует залог для Тимошенко по делу о подкупе депутатов
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины намерена обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, подозреваемой в попытке подкупа депутатов Верховной рады. Речь идет о залоге в размере 50 миллионов гривен, что эквивалентно примерно 1,15 миллионов долларов, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на спикера САП Ольгу Постолюк.
Поводом для обращения в суд стала публикация Национальным антикоррупционным бюро Украины аудиозаписи разговора, на которой, как утверждает НАБУ, Тимошенко обсуждает с депутатом парламента оплату голосования по законопроектам. В САП подтвердили, что в отношении политика готовится процессуальное ходатайство о мере пресечения. При этом сама Тимошенко заявила, что голос на обнародованных записях ей не принадлежит.
Ранее НАБУ и САП сообщили о выявлении схемы подкупа в Верховной раде, в рамках которой глава одной из парламентских фракций предлагал депутатам неправомерное вознаграждение за нужные результаты голосования. Позднее издание «Обозреватель» сообщило, что фигурантами расследования могут быть Юлия Тимошенко и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
По данным издания «Страна.ua», в случае доказательства вины Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы по статье о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, передает «Радиоточка НСН».
