Гунба в первом туре выборов президента Абхазии набрал 46,38%
Абхазский политик Бадра Гунба набрал на выборах президента Абхазии более 46%. Об этом заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней.
Как сообщил глава Центральной избирательной комиссии, после подсчета голосов в первом туре выборов президента Абхазии лидирует Бадра Гунба, заручившись поддержкой 46,38% избирателей. На втором месте Адгур Ардзинба с результатом 36,92%. Третье место занял бывший руководитель контрольной палаты республики Роберт Аршба, набравший 7,53%. Далее следуют бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц с 4,4% и глава «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал, получивший 1% голосов.
Маршан уточнил, что второй тур голосования, согласно предварительным данным, назначен на 1 марта. В нем сразятся два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов: Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.
Изначально выборы президента Абхазии должны были пройти весной 2025 года, но из-за вспыхнувших в ноябре 2024-го в стране протестов и отставки предыдущего президента, выборы пришлось перенести, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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