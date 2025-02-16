Гунба в первом туре выборов президента Абхазии набрал 46,38%

Как сообщил глава Центральной избирательной комиссии, после подсчета голосов в первом туре выборов президента Абхазии лидирует Бадра Гунба, заручившись поддержкой 46,38% избирателей. На втором месте Адгур Ардзинба с результатом 36,92%. Третье место занял бывший руководитель контрольной палаты республики Роберт Аршба, набравший 7,53%. Далее следуют бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц с 4,4% и глава «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал, получивший 1% голосов.

Маршан уточнил, что второй тур голосования, согласно предварительным данным, назначен на 1 марта. В нем сразятся два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов: Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

Изначально выборы президента Абхазии должны были пройти весной 2025 года, но из-за вспыхнувших в ноябре 2024-го в стране протестов и отставки предыдущего президента, выборы пришлось перенести, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

