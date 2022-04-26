СМИ: прямые губернаторские выборы в России могут отменить
27 апреля российский президент Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, который состоится в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.
На нем планируется обсудить вопрос о том, в каком формате должны проходить в 2022 году выборы в Единый день голосования. При этом выборы глав регионов могут быть отменены. Глава государства в ходе мероприятия может высказать свое мнение относительно этого. Существует вероятность, что субъекты РФ смогут перейти на выборы через заксобрания.
Ранее в Центральной избирательной комиссии заявили, что не обсуждали возможность переноса сроков губернаторских выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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