СМИ: прямые губернаторские выборы в России могут отменить

На нем планируется обсудить вопрос о том, в каком формате должны проходить в 2022 году выборы в Единый день голосования. При этом выборы глав регионов могут быть отменены. Глава государства в ходе мероприятия может высказать свое мнение относительно этого. Существует вероятность, что субъекты РФ смогут перейти на выборы через заксобрания.

Ранее в Центральной избирательной комиссии заявили, что не обсуждали возможность переноса сроков губернаторских выборов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

