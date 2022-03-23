В ЦБ опровергли информацию о желании Набиуллиной уйти в отставку
23 марта 202222:34
Банк России заявил, что информация о желании Эльвиры Набиуллиной уйти с поста главы ЦБ не соответствует действительности. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее появилась информация о том, что глава ЦБ хотела уйти в отставку после начала военной операции РФ на Украине, но президент РФ Владимир Путин попросил ее остаться.
18 марта Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка.
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23 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru