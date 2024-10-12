Губернатор Смирнов: Бойцы «БАРС» задержали подозреваемого в краже оружия в Рыльске

В Курской области в Рыльске бойцы отряда «БАРС-Курск» совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого в краже оружия и военного имущества. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, преступника удалось задержать в том числе благодаря оперативным действиям командира отделения с позывным «Внучек» и бойца с позывным «Добрый». Отмечается, что это произошло во время патрулирования территории. Смирнов напомнил, что это была первая похожая операция с момента образования таких подразделений в России.