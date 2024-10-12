Губернатор Смирнов: Бойцы «БАРС» задержали подозреваемого в краже оружия в Рыльске
В Курской области в Рыльске бойцы отряда «БАРС-Курск» совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого в краже оружия и военного имущества. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.
По его словам, преступника удалось задержать в том числе благодаря оперативным действиям командира отделения с позывным «Внучек» и бойца с позывным «Добрый». Отмечается, что это произошло во время патрулирования территории. Смирнов напомнил, что это была первая похожая операция с момента образования таких подразделений в России.
Добровольческие отряды «БАРС» были созданы в трех граничащих с Украиной регионах РФ в сентябре. Бойцы этого подразделения занимаются в том числе эвакуацией жителей, охраной важных коммуникаций и поддержанием общественного порядка.
Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Апти Алаудинов заявил, что спецоперация закончится в 2024 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru