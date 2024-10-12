Покушение, расстрел и экстремисты: В Ингушетии неизвестные атаковали автомобиль сотрудников ЦПЭ
Инцидент произошел вечером 11 октября на трассе в Назрани.
ПОКУШЕНИЕ И РАССТРЕЛ В ИНГУШЕТИИ
Поздно вечером 11 октября в Ингушетии неизвестные прямо в автомобиле расстреляли нескольких сотрудников Центра противодействия экстремизму (УПЭ) МВД и одного сотрудника патрульно-постовой службы (ППС). Инцидент произошел на федеральной трассе при въезде в Магас. В результате ЧП погибли три человека.
«Предварительно установлено, что около 21:40 в городе Назрань, возле пересечения ФАД "Кавказ" и автодороги "Назрань-Магас", неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль, в результате... трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения», — указали в ГУМВД.
Один человек погиб на месте. По данным СМИ, он находился на переднем сидении автомобиля. Еще двое пострадавших скончались в больнице. Отмечалось, что реанимационные действия длились 30 минут.
«Оба пострадавших были доставлены в республиканскую больницу в состоянии клинической смерти. Реанимационные действия не дали результата, они погибли», - передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Ингушетии.
По данным Telegram-канала «Baza», убитых сотрудников ЦПЭ звали Илез Аушев, Беслан Аушев и Амир Аушев. По информации СМИ, погибшие были родственниками. Один из них был сотрудником ППС, и в момент нападения он находился вне службы.
Известно, что в машине с погибшими также находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Он не пострадал во время происшествия, передает «Baza». По сообщениям Telegram-канала, именно он являлся целью нападения преступников. До этого на Хамхоева было совершено четыре покушения, в двух предыдущих из них он был ранен. При этом, по информации ТАСС, 11 октября он успел выйти из машины еще до момента нападения.
Ранее Адам Хамхоев являлся заместителем бывшего главы ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Его вместе с братом убили в Москве вечером 2 ноября 2019 года.
НАПАДАВШИЕ
Сообщалось, что нападавшие стреляли в сотрудников ЦПЭ из «Лады» 99-й модели серебристого цвета. Им удалось скрыться. По предварительной информации, стрелявших было трое. Сейчас правоохранители разыскивают преступников.
Позже стало известно, что автомобиль, из которого расстреляли машину с представителями Центра «Э», был обнаружен сгоревшим в поселке Майский в Северной Осетии.
Как сообщили «Известия», к нападению на автомобиль в Ингушетии могут быть причастны приверженцы организованного преступного сообщества (ОПС) баталхаджинцев (признано террористическим и запрещено в РФ). Собеседник издания рассказал, что сотрудник центра, на которого, было совершено покушение, состоял в группе, которая занималась расследованием убийства Эльджаркиева.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по факту произошедшего в республике было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, а также незаконном обороте оружия. Прокурор Ингушетии взял расследование на контроль.
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