Покушение, расстрел и экстремисты: В Ингушетии неизвестные атаковали автомобиль сотрудников ЦПЭ

«Предварительно установлено, что около 21:40 в городе Назрань, возле пересечения ФАД "Кавказ" и автодороги "Назрань-Магас", неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль, в результате... трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения», — указали в ГУМВД.

Один человек погиб на месте. По данным СМИ, он находился на переднем сидении автомобиля. Еще двое пострадавших скончались в больнице. Отмечалось, что реанимационные действия длились 30 минут.

«Оба пострадавших были доставлены в республиканскую больницу в состоянии клинической смерти. Реанимационные действия не дали результата, они погибли», - передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Ингушетии.