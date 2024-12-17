Губернатор Ситников заявил, что Кириллов рассказывал о начавшейся на него охоте

«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась», - сказал Ситников.

По его словам, это связано с тем, что под руководством Кириллова была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины. Ситников выразил уверенность, что будут приняты все усилия для того, чтобы раскрыть это преступление.

Ранее член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло заявил в разговоре с НСН, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, возглавлявшего очень неприятное для ВСУ направление, было организовано украинскими спецслужбами, а заказчики преступления могли находиться на Западе, передает «Радиоточка НСН».

