Губернатор Ситников заявил, что Кириллов рассказывал о начавшейся на него охоте
Погибший при взрыве в Москве генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказывал, что на него началась охота со стороны противника. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.
Он опубликовал видеообращение, в котором отметил, что Кириллов – его земляк, он был почетным гражданином Костромской области, его другом и товарищем.
«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась», - сказал Ситников.
По его словам, это связано с тем, что под руководством Кириллова была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины. Ситников выразил уверенность, что будут приняты все усилия для того, чтобы раскрыть это преступление.
Ранее член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло заявил в разговоре с НСН, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, возглавлявшего очень неприятное для ВСУ направление, было организовано украинскими спецслужбами, а заказчики преступления могли находиться на Западе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru