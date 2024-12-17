Посол МИД РФ Мирошник: Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными
Доказательства, которые приводил генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, стали для кого-то угрожающими и болезненными, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
Так он прокомментировал сегодняшнюю гибель Кириллова в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
Трагедия произошла утром, когда Кириллов с помощником выходили из подъезда. Взрывное устройство было заложено в стоящий у подъезда самокат. Начальник войск РХБЗ ВС РФ и его помощник погибли на месте.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что парламентарии после убийства Кириллова рассмотрят вопрос охраны заслуженных ученых, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru