Посол МИД РФ Мирошник: Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными

Так он прокомментировал сегодняшнюю гибель Кириллова в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.

Трагедия произошла утром, когда Кириллов с помощником выходили из подъезда. Взрывное устройство было заложено в стоящий у подъезда самокат. Начальник войск РХБЗ ВС РФ и его помощник погибли на месте.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что парламентарии после убийства Кириллова рассмотрят вопрос охраны заслуженных ученых, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

