Посол МИД РФ Мирошник: Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными

Доказательства, которые приводил генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, стали для кого-то угрожающими и болезненными, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

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Так он прокомментировал сегодняшнюю гибель Кириллова в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.

Трагедия произошла утром, когда Кириллов с помощником выходили из подъезда. Взрывное устройство было заложено в стоящий у подъезда самокат. Начальник войск РХБЗ ВС РФ и его помощник погибли на месте.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что парламентарии после убийства Кириллова рассмотрят вопрос охраны заслуженных ученых, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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