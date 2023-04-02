Губернатор Севастополя прокомментировал идею Киева «переименовать» город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает, что нельзя серьезно воспринимать инициативы украинских властей о переименовании города. Об этом он рассказал ТАСС.

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«Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей», – считает градоначальник.

Он также добавил, что «наши военные» сейчас и занимаются «лечением».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Севастополь следует «переименовать» в «объект №6» или Ахтиар – по названию одного из ранее существовавших на северном береги Севастопольской бухты сел.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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