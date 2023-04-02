Губернатор Севастополя прокомментировал идею Киева «переименовать» город

«Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей», – считает градоначальник.

Он также добавил, что «наши военные» сейчас и занимаются «лечением».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Севастополь следует «переименовать» в «объект №6» или Ахтиар – по названию одного из ранее существовавших на северном береги Севастопольской бухты сел.





