В России назвали число краснокнижных амурских тигров

Популяция амурского тигра в дикой природе в России составляет по меньшей мере 750 особей. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Он сослался на экспертные оценки и данные ежегодного мониторинга, который ведется на 25-30% ареала животного, занесенного в международную Красную книгу. Федеральные, региональные особо охраняемые природные территории и ряд охотничьих хозяйств ведут учет, используя автоматические фотокамеры, а также фиксируют следы на снегу.

«На этих территориях численность стабильна, соответственно, мы предполагаем, что во всем ареале ситуация точно такая же. Сейчас тигров не менее 750, их может быть чуть больше, чуть меньше... популяция находится на стабильном уровне», - отметил Арамилев.

Рост численности животных замедлился три года назад в том числе в связи с последствиями африканской чумы свиней. Тем не менее, тогда число взрослых тигров превышало 500, этого достаточно, чтобы было замедлено накопление генетических ошибок от близкородственного скрещивания.

Между тем специалист по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин в беседе с НСН предупредил, что при добыче золота в заповедниках Приморья будет вырублен лес на большом участке, пострадают амурские тигры и даже люди.

