Губернатор Ленобласти организует подчинённым экскурсии в колонии и СИЗО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился отправить чиновников региональной администрации на «ознакомительные экскурсии» в исправительные колонии и следственные изоляторы после ряда скандальных дел, связанных с коррупцией. Информация об этом появилась на официальных сетевых ресурсах областного правительства.
Как пояснил Дрозденко свою идею, каждый, кто устраивается на работу в комитеты и другие государственные учреждения, обязан понимать и осознавать меру своей ответственности. Он также подчеркнул, что в администрации нет не будет «неприкасаемых».
По словам губернатора, экскурсии в пенитенциарные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний станут для чиновников «дополнительной мерой профилактики».
Глава Ленобласти подтвердил, что сейчас в региональной администрации правоохранительные органы проводят массовую проверку, кроме того, идёт и внутренняя ревизия. Некоторые проверочные мероприятия затрагивают компании в плане исполнения региональных контрактов.
Как отмечает НСН, на прошлой неделе Госдума по представлению президента о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.
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