Губернатор Ленобласти организует подчинённым экскурсии в колонии и СИЗО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился отправить чиновников региональной администрации на «ознакомительные экскурсии» в исправительные колонии и следственные изоляторы после ряда скандальных дел, связанных с коррупцией. Информация об этом появилась на официальных сетевых ресурсах областного правительства.

Как пояснил Дрозденко свою идею, каждый, кто устраивается на работу в комитеты и другие государственные учреждения, обязан понимать и осознавать меру своей ответственности. Он также подчеркнул, что в администрации нет не будет «неприкасаемых».

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По словам губернатора, экскурсии в пенитенциарные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний станут для чиновников «дополнительной мерой профилактики».

Глава Ленобласти подтвердил, что сейчас в региональной администрации правоохранительные органы проводят массовую проверку, кроме того, идёт и внутренняя ревизия. Некоторые проверочные мероприятия затрагивают компании в плане исполнения региональных контрактов.

Как отмечает НСН, на прошлой неделе Госдума по представлению президента о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиЛенинградская ОбластьАлександр Дрозденко
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