Госдума РФ денонсировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

Депутаты Госдумы приняли ранее внесённый президентом РФ законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Речь идёт о документе, который от имени России был подписан в Страсбурге 27 января 1999 года, а затем ратифицирован 25 июля 2006 года. Решение о денонсации было принято с целью недопущения дискриминационного отношения к Российской Федерации».

В пояснительной записке говорится, что ранее Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), лишив Москву права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что денонсация конвенции никак не повляет на борьбу с коррупцией в России, так как нормы этого документа уже включены в российское законодательство, также продолжается участие Москвы «в других антикоррупционных международных соглашениях, в том числе в Конвенции ООН».

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от спецслужб более решительной бороться с коррупцией и усилить меры по защите информационных ресурсов, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаКоррупцияКоррупция В России
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