Губернатор Ленинградской области отреагировал на претензии Эстонии к России

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал территориальные претензии, которые высказал спикер парламента Эстонии Хенна Пыллуааса. Глава российского региона, который был участником переговоров с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы в 1996 году, предложил эстонским политикам не «включать "избирательную память"».

Дозденко предложил эстонским партнерам вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора, и не включать "избирательную память". Например, многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода. Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», - сообщает Telegram-канал Ленобласти.

«Кризис развития» или жанра? В Эстонии объявили Тартуский договор действительным

Дрозденко напомнил, что по итогам переговоров с Эстонией 1996 года при подписании протокола у эстонской стороны не возникло «ни одного вопроса».

«Потом, правда, находились эстонские ребята, которые по ночам у деревни Комаровка в Кингисеппском районе переносили пограничные столбы. Но уже на утро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы», - напомнил губернатор Ленобласти.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенна Пыллуааса заявил о том, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне.

В 2020 году Эстония признала отсутствие территориальных претензий к России. Президент страны Керсти Кальюлайд рассказала, что условиями принятия страны в НАТО был отказ от территориальных претензий и сохранение границ, сформировавшихся после Второй мировой войны. Президент отметила, что без такого подхода Эстония никогда не смогла бы войти в Североатлантический альянс.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ПолитикаГраницаЭстония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры