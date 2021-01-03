Губернатор Ленинградской области отреагировал на претензии Эстонии к России

Дрозденко напомнил, что по итогам переговоров с Эстонией 1996 года при подписании протокола у эстонской стороны не возникло «ни одного вопроса».

«Потом, правда, находились эстонские ребята, которые по ночам у деревни Комаровка в Кингисеппском районе переносили пограничные столбы. Но уже на утро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы», - напомнил губернатор Ленобласти.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенна Пыллуааса заявил о том, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне.

В 2020 году Эстония признала отсутствие территориальных претензий к России. Президент страны Керсти Кальюлайд рассказала, что условиями принятия страны в НАТО был отказ от территориальных претензий и сохранение границ, сформировавшихся после Второй мировой войны. Президент отметила, что без такого подхода Эстония никогда не смогла бы войти в Североатлантический альянс.

