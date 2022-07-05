Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселков на границе с Украиной

«Были зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время обстрелы продолжаются.

Ранее, 3 июля, основной удар украинских войск по поселку Теткино пришелся на территорию рядом с сахарным заводом, напоминает RT. При этом как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ранее в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде были повреждены 65 домов, подчеркивает Ura.ru.

