Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселков на границе с Украиной

Приграничные пункты Глушковского района Курской области снова обстреляли. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Были зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время обстрелы продолжаются.

Ранее, 3 июля, основной удар украинских войск по поселку Теткино пришелся на территорию рядом с сахарным заводом, напоминает RT. При этом как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ранее в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде были повреждены 65 домов, подчеркивает Ura.ru.

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ФОТО: Фото из соцсетей
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