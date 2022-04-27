Кремль: Отмена или перенос прямых выборов губернаторов не обсуждаются

Ранее СМИ сообщили, что президент Владимир Путин может выступить с идеей отмены прямых выборов глав российских регионов. Отмечалось, что глава государства может озвучить инициативу на заседании Совета законодателей 27 апреля, пишет «Свободная пресса».

В кремлевской пресс-службе подчеркнули, что подобных инициатив и обсуждений нет, отмечает RT.

