Кремль: Отмена или перенос прямых выборов губернаторов не обсуждаются

Вопрос об отмене или переносе прямых выборов губернаторов не обсуждается, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Ранее СМИ сообщили, что президент Владимир Путин может выступить с идеей отмены прямых выборов глав российских регионов. Отмечалось, что глава государства может озвучить инициативу на заседании Совета законодателей 27 апреля, пишет «Свободная пресса».

В кремлевской пресс-службе подчеркнули, что подобных инициатив и обсуждений нет, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ВыборыГубернаторыКремль
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