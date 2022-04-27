Кремль: Отмена или перенос прямых выборов губернаторов не обсуждаются
Вопрос об отмене или переносе прямых выборов губернаторов не обсуждается, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Ранее СМИ сообщили, что президент Владимир Путин может выступить с идеей отмены прямых выборов глав российских регионов. Отмечалось, что глава государства может озвучить инициативу на заседании Совета законодателей 27 апреля, пишет «Свободная пресса».
В кремлевской пресс-службе подчеркнули, что подобных инициатив и обсуждений нет, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- Кремль: Отмена или перенос прямых выборов губернаторов не обсуждаются
- Российские военные уничтожили «Калибрами» ангары с оружием из США и Европы
- В Приднестровье сообщили о стрельбе в селе с крупнейшим в Европе складом боеприпасов
- В Сочи 12-летняя девочка погибла после нападения собаки
- ФСБ задержала в Белгороде россиян, готовивших диверсию на транспорте
- Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» уехал на Украину
- Цены на газ в Европе пробили $1300 на новостях о Польше и Болгарии
- «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию
- Четверо военных погибли при авиаударах по пригороду Дамаска
- Над Воронежем сбили разведывательный беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru