Губернатор Иркутской области раскритиковал майские указы Путина

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не увидел смысла в подъёме зарплат бюджетникам в соответствии с майскими указами президента. Как пишет Life.ru, неоднозначную оценку решению главы государства он дал в ходе общения с местными жителями.

По словам губернатора, когда происходит повышение оплаты труда у одной категории граждан, страдает неизменно другая.