Губернатор Иркутской области раскритиковал майские указы Путина

26 ноября 201916:10

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не увидел смысла в подъёме зарплат бюджетникам в соответствии с майскими указами президента. Как пишет Life.ru, неоднозначную оценку решению главы государства он дал в ходе общения с местными жителями.

По словам губернатора, когда происходит повышение оплаты труда у одной категории граждан, страдает неизменно другая.

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«То, что попало в указы президента, подняли два года назад, не попало — подняли в прошлом году, в этом. Бессистемные сигналы идут из Москвы, за которыми я смысла особого не вижу», — цитирует Левченко Ura.ru.

Так он ответил на вопрос местной жительницы, почему средний медперсонал получать надбавку за стаж. Конкретного ответа на вопрос женщины он так и не дал.

Ранее НСН писала, что губернатора Иркутской области уличили в повторном сокрытии имущества.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Иркутской области
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