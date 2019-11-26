Губернатор Иркутской области раскритиковал майские указы Путина
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не увидел смысла в подъёме зарплат бюджетникам в соответствии с майскими указами президента. Как пишет Life.ru, неоднозначную оценку решению главы государства он дал в ходе общения с местными жителями.
По словам губернатора, когда происходит повышение оплаты труда у одной категории граждан, страдает неизменно другая.
«То, что попало в указы президента, подняли два года назад, не попало — подняли в прошлом году, в этом. Бессистемные сигналы идут из Москвы, за которыми я смысла особого не вижу», — цитирует Левченко Ura.ru.
Так он ответил на вопрос местной жительницы, почему средний медперсонал получать надбавку за стаж. Конкретного ответа на вопрос женщины он так и не дал.
Ранее НСН писала, что губернатора Иркутской области уличили в повторном сокрытии имущества.
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