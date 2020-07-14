Губернатор Хабаровского края Фургал не знает о митингах в его поддержку
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится под арестом из-за предъявленных обвинений в организации убийств в начале 2000-х, не знает о митингах в его поддержку в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.
По словам Меркачевой, ОНК запретили говорить о митингах в его поддержку, а телевизор у него не работает. Она добавила, что политик находится в хорошем настроении, занимается спортом и читает книги.
Фургал был арестован 10 июля на два месяца по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Защита обжаловала это решение. В регионе в течение нескольких дней продолжаются массовые протесты против ареста Фургала.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
740 тыс.+6 248 / сут.
Умерли
11 614+175 / сут.
Выздоровели
513 тыс.+8 804 / сут.
- Германия призвала США уважать решения ЕС по «Северному потоку-2»
- Еще 29 человек умерли от коронавируса в Москве
- Около 20 человек в ходе акции протеста в Минске
- В Ханты-Мансийском АО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- В России трансгендерам запретят браки и усыновление детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru