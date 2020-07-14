Губернатор Хабаровского края Фургал не знает о митингах в его поддержку

По словам Меркачевой, ОНК запретили говорить о митингах в его поддержку, а телевизор у него не работает. Она добавила, что политик находится в хорошем настроении, занимается спортом и читает книги.

Фургал был арестован 10 июля на два месяца по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Защита обжаловала это решение. В регионе в течение нескольких дней продолжаются массовые протесты против ареста Фургала.