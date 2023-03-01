Конгресс США запросил у Пентагона отчетность по поддержке Украины

По информации издания, оказанная помощь исчисляется десятками миллиардов долларов. Отмечается, что члены обеих партий по-прежнему считают необходимой поддержку Украины, однако обеспокоены тем, что правые республиканцы, воздерживающиеся от участия США в иностранных конфликтах, и либеральные военные демократы могут повлиять на оказание помощи Киеву.

В связи с этим было предложено обнародовать отчет о помощи Украине, чтобы в том числе заручиться доверием рядовых американцев.

Ранее республиканцы в палате представителей Соединенных Штатов потребовали от Минэнерго, Госдепа и ФБР предоставить документы, которые связаны с вопросами происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство НСН.

