Конгресс США запросил у Пентагона отчетность по поддержке Украины

Конгрессмены палаты представителей США от Демократической и Республиканской партий потребовали у американского военного ведомства отчета о поддержке Киева в годовщину спецоперации России на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times.

В Вашингтоне допустили, что конфликт на Украине продлится еще 3 года

По информации издания, оказанная помощь исчисляется десятками миллиардов долларов. Отмечается, что члены обеих партий по-прежнему считают необходимой поддержку Украины, однако обеспокоены тем, что правые республиканцы, воздерживающиеся от участия США в иностранных конфликтах, и либеральные военные демократы могут повлиять на оказание помощи Киеву.

В связи с этим было предложено обнародовать отчет о помощи Украине, чтобы в том числе заручиться доверием рядовых американцев.

Ранее республиканцы в палате представителей Соединенных Штатов потребовали от Минэнерго, Госдепа и ФБР предоставить документы, которые связаны с вопросами происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ПентагонУкраинаПомощьКонгресс США
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