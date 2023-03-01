Конгресс США запросил у Пентагона отчетность по поддержке Украины
Конгрессмены палаты представителей США от Демократической и Республиканской партий потребовали у американского военного ведомства отчета о поддержке Киева в годовщину спецоперации России на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times.
По информации издания, оказанная помощь исчисляется десятками миллиардов долларов. Отмечается, что члены обеих партий по-прежнему считают необходимой поддержку Украины, однако обеспокоены тем, что правые республиканцы, воздерживающиеся от участия США в иностранных конфликтах, и либеральные военные демократы могут повлиять на оказание помощи Киеву.
В связи с этим было предложено обнародовать отчет о помощи Украине, чтобы в том числе заручиться доверием рядовых американцев.
Ранее республиканцы в палате представителей Соединенных Штатов потребовали от Минэнерго, Госдепа и ФБР предоставить документы, которые связаны с вопросами происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство НСН.
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