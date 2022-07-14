Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах погранпоста поселка Черноземный
14 июля 202221:12
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотники ВСУ дважды обстреляли погранпост посёлка Черноземный. Об этом он сообщил в Telegram.
По словам губернатора, также обстрелу подверглась АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района.
Сообщается, что жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не задеты.
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14 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru