Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах погранпоста поселка Черноземный

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотники ВСУ дважды обстреляли погранпост посёлка Черноземный. Об этом он сообщил в Telegram.

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По словам губернатора, также обстрелу подверглась АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не задеты.


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ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:ВСУБрянская Область
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