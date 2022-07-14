СМИ: ВСУ обстреляли автовокзал и ЦУМ в Донецке

ВСУ нанесли удар по автовокзалу и ЦУМу в Ворошиловском районе Донецка, пишет Telegram-канал Readovka.

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По данным издания, обстрел вёлся из артиллерией натовского 155-го калибра. Также удары наносятся по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому, Петровскому и Ленинскому районам Донецка.

По предварительной информации, в результате удара по автостанции погибли два человека, количество пострадавших уточняется, сообщает РИА Новости.

Ранее ВСУ вновь нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, ракета упала в районе завода «Сокол», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелДонецкДНР
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