СМИ: ВСУ обстреляли автовокзал и ЦУМ в Донецке
ВСУ нанесли удар по автовокзалу и ЦУМу в Ворошиловском районе Донецка, пишет Telegram-канал Readovka.
По данным издания, обстрел вёлся из артиллерией натовского 155-го калибра. Также удары наносятся по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому, Петровскому и Ленинскому районам Донецка.
По предварительной информации, в результате удара по автостанции погибли два человека, количество пострадавших уточняется, сообщает РИА Новости.
Ранее ВСУ вновь нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, ракета упала в районе завода «Сокол», сообщает «Свободная пресса».
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